70% de comités municipales del PAN en Michoacán se pronuncia a favor de una posible alianza 24 % en contra

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 13:59:26

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre 2026.- El 70 por ciento de los comités municipales del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán que han participado en la consulta interna se pronunció a favor de una posible alianza electoral con otros partidos, entre ellos el PRI, 24 por ciento

prefiere ir solos.

Al respecto, Ángeles Toro Preciado, secretaria general del albiazul detalló

que el 24 por ciento de las opiniones recabadas está en contra y prefieren caminar solos al considerar tienen todas las posibilidades de ganar alcaldías sin tener que ir acompañados.

En referencia al seis por ciento restante, comentó que quieren esperar a conocer cómo avanzan las negociaciones.

“Hasta este momento, el 70 por ciento ha votado a favor de la posible firma de alianza; sobre el contra tenemos un 24 por ciento, y un seis por ciento opina que quiere esperar a ver qué se va a dar”, señaló en rueda de prensa.

Toro Preciado explicó que el PAN ha realizado sesiones de consulta en 80 comités directivos municipales y que aún están pendientes nueve. Aclaró que las opiniones no son vinculantes, aunque forman parte del proceso que establece el partido para conocer la postura de sus estructuras locales.

Una vez concluidas las consultas, explicó, el tema será llevado al Consejo Estatal. En esa instancia se determinará si se autoriza a la Comisión Permanente a firmar convenios de coalición.

Entre los municipios que plantean competir sin alianza, se encuentra Sahuayo, Jacona y Lázaro Cárdenas, entre otros.