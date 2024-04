Xóchitl Gálvez define a Claudia Sheinbaum como una “mujer sin corazón”

Ciudad de México, a 8 de abril del 2024.- La candidata a la presidencia del país por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reprobó la frialdad mostrada por Claudia Sheinbaum en el debate presidencial organizado por el INE.

Tanto así, que definió a la morenista como “una mujer que no tiene corazón, me impresionó verla en el debate. A la mejor yo soy una mujer ansiosa, pero me mueve, me duele lo que le pasa a la gente y ella es absolutamente indiferente”, dijo.

Y es que entre los cuestionamientos estuvieron los temas de la presunta corrupción que ejercen los hijos del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador o del caso de Luis Francisco Deya, al parecer beneficiado con contratos millonarios por la propia Claudia Sheinbaum cuando eta última fue jefa de gobierno de la Ciudad de México.

“No me pudo responder, si va investigar a los hijos del presidente, si su familia tiene tres cuentas en paraísos fiscales, dijo que era una mentira, pero no me dijo que no las tiene y yo sí le dije que al Salesiano yo si le aporté recursos, le dije que soy una mujer honesta y trabajadora”, manifestó Xóchitl Gálvez.