Unión 1 de Octubre garantiza su voto por Alfonso

Morelia, Michoacán; 21 de mayo de 2024.- Alfonso Martínez Alcázar recibió la confianza de cientos de comerciantes de la Unión 1 de octubre, quienes expresaron que este 2 de junio ganará con el apoyo de las morelianas y morelianos.

El candidato del PAN y el PRD a la Presidencia Municipal reconoció el esfuerzo con el que cientos de comerciantes salen a mover la economía del municipio, agradeciendo su confianza para que llegue a la Alcaldía para hacer el doble de trabajo.

“Yo porque conozco la labor que hacen es que siempre van a contar conmigo y a tener mi respaldo, porque no es algo que no haya hecho. Es algo que he vivido y que honro en las personas trabajadores como ustedes”, exclamó.

Alfonso Martínez llamó a que este 2 de junio las morelianas y morelianos voten cinco veces PAN o cinco veces PRD, para que en Morelia haya aliados en el Congreso Local, Federal y en el Senado, que defiendan los recursos de los morelianos.

Gabriel Gómez Cárdenas, miembro de la Unión, determinó que en estas elecciones Alfonso Martínez tiene la preferencia de la gente, “simplemente va a ganar. Su rival inmediato, no tiene con qué ganar”, finalizó.