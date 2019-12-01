Aprehenden en Morelia a “El Modas”, presunto responsable de múltiples asaltos a tiendas Oxxo

Aprehenden en Morelia a “El Modas”, presunto responsable de múltiples asaltos a tiendas Oxxo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 19:49:12
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Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.— Un sujeto que es señalado de ser el presunto responsable de múltiples asaltos a mano armada en tiendas de conveniencia fue detenido por elementos de la Policía de Investigación en la capital michoacana.

Sobre el particular se informó que se trata de Marcos Joel S. S., de 29 años de edad, conocido con el alias de “El Modas”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado grave en agravio de la cadena comercial Oxxo.

El ahora imputado era buscado por distintas corporaciones, debido a su presunta participación en diversos atracos cometidos en sucursales ubicadas en distintos puntos de Morelia, lo que había generado constantes denuncias por parte de empleados de estos establecimientos.

La detención se llevó a cabo sobre la calle José Rosario Bravo, en la colonia Volcanes, a las afueras de un motel donde, según las investigaciones, el sujeto solía hospedarse tras cometer los robos.
Tras su captura, “El Modas” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente y posteriormente ingresado al Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez”, donde un Juez de Control determinó vincularlo a proceso.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar si el detenido está relacionado con otros hechos delictivos similares registrados en la ciudad.

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