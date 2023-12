Sheinbaum y Delgado rechazan imposición del Congreso de Nuevo León

Estado de México, a 02 de diciembre de 2023.- Durante su visita a Zinacantepec, Estado de México, la virtual candidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su desacuerdo con la decisión del Congreso de Nuevo León de colocar a un gobernador interino ajeno al partido de Samuel García.

“Más allá de estar de acuerdo o no que Samuel haya en su momento dejado la gubernatura para irse de precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, a mí no me parece que hayan querido imponer a un gobernador que no venía de su movimiento”, aseveró Sheinbaum al ser cuestionada sobre la situación del emecista.

Incluso recordó cuando compitió para ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dejar la alcaldía de Tlalpan, el gobierno en turno no le impidió esa posibilidad aún siendo de la oposición. En el mismo sentido, expuso cuando dejó la jefatura de gobierno y Martí Batres el entonces secretario de Gobierno asumió su cargo por ser parte del partido que la mayoría de los capitalinos votó.

De la misma manera, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el Congreso de Nuevo León debió considerar una propuesta que emanara del partido que ganó las elecciones. Además, cuestionó la intromisión de la Suprema Corte al ordenar que Enrique Orozco quedara como gobernador interino.