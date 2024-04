Sheinbaum destapa a Rogelio Ramírez de la O para continuar al frente de Hacienda

Hermosillo, Sonora, a 13 de abril 2024.- La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, destapó al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, para que de ganar la Presidencia, continúe en el gabinete federal, al frente de la misma dependencia.

"Yo dije (en entrevista) que es un economista de primera, un gran técnico, no he hablado con Rogelio para que eso se pueda dar, para mí sería buenísimo y también para el país para que se quedará Rogelio Ramírez de la O, pero todavía no he tenido esa conversación con él, pero vamos a mantener la estabilidad macroeconómica y la austeridad republicana que ha dado tantos resultados", comentó la presidenciable oficialista.

Lo anterior, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde señaló que en su gabinete habrá “gente honesta” y con convicción en el proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

El secretario de Ramírez de la O es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, desde julio de 2021.