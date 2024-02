Sandra Cuevas buscará el Senado con Movimiento Ciudadano; arremete contra alianza opositora

Ciudad de México, 19 de febrero del 2024.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se registró formalmente como candidata al Senado de la República por parte del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

Lo propio hizo Alejandra Barrales, quien estará en la primera fórmula y Cuevas en la segunda como candidatas por la Ciudad de México.

En un evento realizado en la sede nacional de Movimiento Ciudadano, ambas mujeres se pusieron los tenis “fosfo fosfo”, con el recuerdo de que Sandra Cuevas llegó a ser alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México como candidata del Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD).

En ese sentido, Cuevas afirmó abandonar la alianza partidista debido a que son “hipócritas”, al haberla excluido de las candidaturas de algún puesto público en los próximos comicios electorales del 2 de junio del presente año (2024).

"Le hemos dado nuestra confianza a los mismos de siempre, y se los digo yo que salí de la alianza. Es más, no salí, me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta y me cerraron las puertas”, declaró.

La alcaldesa sostuvo que fue excluida de la alianza por siempre decir sin tapujos lo que piensa, dado que en ese bloque "se cuidan entre ellos y no les importa la ciudadanía”.

"Estos partidos se disfrazan de que son los buenos, pero en realidad no son más que unos hipócritas”, concluyó.