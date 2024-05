"Salgamos a arrasar la elección 5x5 por MORENA-PT ¡Encabezamos el mejor proyecto!”: Toño Ixtláhuac

Zitácuaro, Michoacán, a 20 de mayo de 2024.- En un evento lleno de entusiasmo y con un gran respaldo de los ciudadanos, Toño Ixtláhuac, candidato a la Presidencia Municipal de Zitácuaro por la coalición Morena-PT, hizo un llamado contundente a la población: "Salgamos a arrasar la elección 5 de 5 por Morena y PT y que no haya duda de que encabezamos el mejor proyecto." Con esta declaración, Ixtláhuac enfatizó la importancia de una participación ciudadana robusta el próximo 2 de junio para asegurar una victoria decisiva.



Durante su discurso, Toño Ixtláhuac destacó los logros alcanzados durante su gestión y su compromiso con la transformación de Zitácuaro. "Hemos trabajado incansablemente para mejorar la infraestructura, los servicios públicos y la calidad de vida de nuestros habitantes. Ahora, necesitamos su apoyo en las urnas para continuar con esta transformación," afirmó.



Toño Ixtláhuac se pronunció a favor de un proyecto caracterizado por la inclusión y el trabajo colectivo a favor de las personas que más lo necesitan y llamó a votar por la Doctora Claudia Sheinbaum: "Estoy convencido de que es el mejor proyecto para la presidencia de México: es sencilla, con grandes ideas, experimentada porque ya gobernó la Ciudad de México, es una candidata de valor y dispuesta a trabajar por todos los sectores de nuestra sociedad y por todas las regiones. Es una candidata que conoce el país y que sabe que el piso de México no es parejo, que tenemos distintas realidades, distintos mosaicos en los estados y en las regiones."



Llamó a construir una plataforma política partiendo de la periferia hacia el centro del país en donde se tomen en cuenta las necesidades de educación, agenda de agua, infraestructura de carreteras y comunicaciones, así como un aumento sostenido de la cobertura de los programas sociales como la pensión para adultos mayores o las becas para estudiantes de diferentes niveles de escolaridad.



En su siguiente intervención del día, Toño Ixtláhuac convocó a las personas a participar en la elección del 2 de junio con entusiasmo y con mucho cariño, con pasión y siempre de manera pacífica. Recordó que en materia de infraestructura desde que su gobierno construyó el campo Salesiano, el resto de administraciones “no le han metido ni un clavo” pues no le han invertido en mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones.



“Queremos que los niños estén pensando en el deporte y que el deporte se pueda practicar de forma gratuita. (...) A ese campo Salesiano tenemos que ponerle el primer gimnasio público, el primer ring para el box y lucha libre, así como la alberca, porque ese lugar yo lo hice y tiene que ser el más fregón de todos.”



Reiteró que parte de sus compromisos de campaña es seguir mejorando el alumbrado público y, por otra parte, recordó que en la actualidad se encuentra en construcción un nuevo destacamento de la policía municipal que estará situado en la colonia que visitaba. Afirmó que está implementando una estrategia diferente, en la colonia con más población del municipio, lo que implica un importante reforzamiento de la presencia de la policía y el establecimiento de un sistema de vigilancia que ayudará a prevenir y reaccionar ante cualquier necesidad.



En su última intervención del día, Toño Ixtláhuac agradeció a las vecinas y vecinos su participación en el evento, recordó cómo parte de su trabajo en el pasado mejoró el alumbrado público y pavimentó varias calles, y se comprometió a continuar con el rescate de los espacios públicos. Prometió que en la nueva administración se realizará la construcción de un nuevo domo para la comunidad. Al finalizar, afirmó que regresará después de las elecciones y llamó a las personas a votar y alzarse con la victoria el 2 de junio.