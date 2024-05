Respaldo de Alejandra del Moral a Sheinbaum es "irrelevante", asevera Xóchitl Gálvez

Pachuca, Hidalgo, a 27 de mayo 2024.- La candidata a la Presidencia de la República, por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchit Gálvez Ruiz, aseguró que el apoyo de la ex priista Alejandra del Moral Vela al proyecto de su contrincante, Claudia Sheinbaum Pardo es “irrelevante".

Durante una entrevista desde Pachuca, Hidalgo, la aspirante presidencial, aseguró que la renuncia de la ex candidata a la gubernatura del Estado de México, no afecta su campaña y solo muestra la desesperación de la morenista.

“Aquí hay dos proyectos: la democracia o el autoritarismo. Ella decide apoyar un proyecto autoritario. Es su decisión. (…) Que le vaya bien, acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apuesta a la democracia”, declaró Gálvez Ruiz.

Asimismo, reiteró que la salida de Del Moral Vela, no afecta, porque “ella no se lleva nada. No traía nada, no se lleva nada, no traía ni ganas de ganar”.

Por otra parte, calificó de “incongruente” y "deseperado" el movimiento tanto de la ex priista, como de Morena, porque consideró la presidenciable, que saben que van a perder la elección el próximo 2 de junio.