Querétaro: Firma Agustín Dorantes Agenda 2024 contra el cáncer

Querétaro, Querétaro, a 27 de mayo de 2024.- Agustín Dorantes, candidato a senador por la coalición Fuerza y Corazón por México, destacó la energía positiva, de solidaridad, empatía, sensibilidad y apoyo mutuo que sintió durante la firmar la Carta Compromiso “El Cáncer en la Agenda 2024” y agradeció a las organizaciones de la sociedad civil por recordarle el por qué vale la pena estar en el servicio público.



“Cuando estás en estos eventos, cuando se suman tantos esfuerzos, cuando estás con tantas personas que dedican su vida a diferentes causas, es cuando dices que el estar en el servicio público vale la pena, hay que hacerlo y hay que dar todo lo que se pueda dar para contribuir por un mejor México y un mejor Querétaro”.



Indicó que es alarmante saber que “nunca habían habido condiciones tan precarias como las hay hoy en el IMSS, en el ISSSTE. Entonces si no corregimos, no nos involucramos, sino invertimos más en salud, lo que nos está sucediendo es que estamos perdiendo vidas, no las estamos atendiendo a tiempo. Este mal no lo estamos atendiendo”.



Manifestó que se suma a esta causa contra el cáncer, “para que hombro con hombro, desde el Senado de la República impartamos políticas públicas que eviten muerte, que prevengan enfermedades y cambien vidas. Me sumo a esta agenda con mucho compromiso y mucha responsabilidad, sabiendo que lo que dejamos de hacer, carga en nuestra conciencia”.



Por su parte, Kenji López Cuevas, presidente de la Fundación Cáncer Warriors, agradeció el compromiso de Agustín Dorantes y a quien reconoció como el primer candidato firmante de esta agenda en Querétaro.



“Querétaro en 2021 se convirtió en el primer estado en aprobar por unanimidad una reforma, impulsada por Laura Dorantes, iniciativa denominada Un Día contra Cáncer, que consiste en otorgar un día anual con goce de sueldo para realizarse estudios de detección temprana de cáncer”.



Durante esta firma de firmar la Carta Compromiso “El Cáncer en la Agenda 2024”, estuvieron presentes como testigos: Marcela de la Vega, presidenta de la asociación AMANC; Laura Amador, representante de la asociación Antes de Partir, en Querétaro; Leticia Luna, presidenta de la asociación Damas Azules y Edgar Adrián Cabrera Meneses, presidente del Consejo del Banco de Tapitas.