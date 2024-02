Queretanos se suman a la marcha por la democracia 

Querétaro, Querétaro, 18 de febrero de 2024.- Antes de las 10:00 horas, queretanos ataviados de blanco y rosa, se comenzaron a congregar afuera de la entrada principal de la alameda Hidalgo en en Centro Histórico de Querétaro para unirse a la “Marcha por la Democracia 2024” que se llevó a cabo de manera simultánea en todos los estados del país.



Miles de personas caminaron de la Alameda Hidalgo, avenida Corregidora para luego subir por el andador 5 de Mayo hasta llegar a Plaza de Armas, explanada donde se ubica la sede del Poder Ejecutivo de Querétaro y casa de Josefa Ortiz de Dominguez, una de las figuras emblemáticas de la lucha independentista de México.



Desde el templete se lanzaron peticiones para que los programas de asistencia a adultos mayores y personas con discapacidad sean respetados, ya que son un derecho constitucional, por lo que piden que este no sea usado como argumento para la atracción del voto durante el proceso electoral.



En el Manifiesto por la Democracia establecieron los puntos por los cuales se salió a la calle con la “Marcha por nuestra democracia”, explica que el voto no es libre cuando el Poder Ejecutivo Federal se entromete en las elecciones, no es libre cuando se mata periodistas, no es libre cuando se busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral y al Poder Judicial de la Federación, no es libre cuando se desprestigia a otros sectores públicos, privados y políticos.



Durante este acto, se hizo un toque de duelo por las víctimas mortales que han se han tenido durante la administración del Presidente de México, Andres Manuel López Obrado, resultado de su política de abrazos y no balazos, la cual no ha funcionado contra el combate del crimen organizado, por las víctimas de desastres naturales que no han sido atendidos de forma correcta y por aquellos enfermos que no han recibido un tratamiento digno por parte del sector de salud pública federal.



“Por todas las víctimas de la delincuencia, motivo de una ocurrencia donde los balazos son para los ciudadanos de bien y los abrazos para los criminales, por los niños con cáncer que han fallecido por falta de atención a su enfermedad, por todos los crímenes de odio, por los periodistas que son perseguidos por ejercer la libertad de expresión”, dijo, Gonzalo Barcenas Reyes, parte del staff organizador de la marcha.



A decir de los organizadores de esta marcha que se congregó en la antigua Plaza de la Independencia, asistieron más de ocho mil mexicanos en la capital queretana, para pedir que la democracia sea respetada por las autoridades federales.



Después de entonar el Himno Nacional, los organizadores en Querétaro se enlazaron vía remota para escuchar el mensaje que ofreció Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral, descartó que la Marcha por Nuestra Democracia sea una movilización que tenga el fin de promover o criticar a una candidatura, partido o coalición, sino para proteger a los organismos autónomos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto modificar.



“Qué quedé claro, no estamos aquí reunidos, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, en apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña a ningún partido o coalición, es más no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido”.