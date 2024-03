Propuesta de Claudia Sheinbaum son promesas incumplidas de López Obrador: Paul Ospital

Querétaro, Querétaro, a 6 de marzo de 2024.- Las propuestas de la candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, se resumen en terminar con las promesas incumplidas de Andrés Manuel López Obrador, señaló Paul Ospital Carrera, diputado local y vocero nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Las propuestas de Claudia (Sheinbaum) se basan en terminar el Tren Maya, hacer que funcione el nuevo aeropuerto, que haya tratamientos para niños con cáncer, separar el poder económico del poder político, cuando no pudieron separarlo ni en la propia familia presidencial; además de la soberanía energética, cuando la gente sufre apagones un día sí y el otro también”.

Contrastó a la aspirante morenista con Xóchitl Gálvez, de la que aseguró tiene propuestas de su campaña que, dijo, destacan por enfoque integral; puso como ejemplo el tema de la seguridad, pues argumentó que la abanderada por la coalición PRI-PAN-PRD busca abordar las complejas raíces del problema de la violencia en México.

“Mientras que la propuesta de Xóchitl Gálvez ofrece un enfoque integral y renovado para abordar la crisis de seguridad, la de Claudia Sheinbaum plantea interrogantes sobre su capacidad para generar un cambio significativo en medio de una crisis cada vez más profunda”.

A lo anterior, Ospital Carrera mencionó que los mexicanos “hemos perdido no solamente seguridad, sino también nuestra libertad, nuestra libertad de ser, de hacer, de emprender; porque no puede ser que, para iniciar un negocio tengamos que pagar derecho de piso; al problema le agregamos la falta de libertad de tránsito, porque hoy el territorio nacional tiene horarios para circular. Y qué me dicen de la libertad para ejercer lo que nos gusta, actividades como el periodismo o la política que hoy son de alto riesgo”.