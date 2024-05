Propone Claudia Delgadillo alimentación gratuita para niños de educación básica en Jalisco

Guadalajara, Jalisco, a 15 de mayo 2024.- La candidata a la gubernatura de Jalisco, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo González, propuso un programa para proporcionar alimentación gratuita y balanceada a los niños y niñas de educación de nivel básica, en el estado.

Lo anterior, en entrevista para el medio El Informador, donde reiteró que es una persona que cuenta con una “vasta experiencia” en el servicio público, donde fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Ejecutivo estatal, regidora en el municipio de Guadalajara y como diputada local y federal en dos ocasiones.

“La propuesta que tenemos en esta primera etapa, llegando al Gobierno del Estado, es que los niños de kínder, primaria y secundaria tengan desayuno y comida calientita, porque un niño con hambre no aprende. Podemos invertir todo en el tema educativo: en infraestructura, en todo, pero si nuestros niños no comieron, entonces no estamos haciendo una buena inversión”, indicó Delgadillo González.

Asimismo, la morenista recordó que, de acuerdo con información del gobierno federal, las tasas de obesidad han aumentado casi cinco veces desde 1975 en niños mexicanos. Además, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo uno de cada tres adolescentes consume verduras.