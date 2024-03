Productores agropecuarios exigen a candidatos presidenciales propuestas serias para el campo

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2024.- En el arranque de las campañas electorales rumbo a los comicios del próximo 2 de junio, productores del agro nacional urgieron a los tres aspirantes a la Presidencia de la República a presentar propuestas de gobierno serias y solidarias para sacar al campo de la crisis en que está inmerso por la falta de agua, la inseguridad e insuficientes apoyos, y ofrecieron trabajar de la mano con quien a partir del 1 de octubre asuma las riendas del país.

“Nadie puede ocultar la cruda situación en el campo. Los efectos del cambio climático están haciendo estragos en nuestras tierras y ganado; en algunas regiones la delincuencia tiene contra la pared a los productores, y los apoyos que se reciben para la producción y comercialización siguen siendo insuficientes. Sin campo, no hay futuro”, establecieron.

Por ello, para trabajar con los tres aspirantes presidenciales, el Movimiento Nacional #PorNuestroCampo instaló su Consejo Consultivo integrado por expertos en disciplinas como la ciencia y tecnología, la hidrología, la seguridad y los mercados agrícolas, entre otras, quienes aportarán ideas y experiencias para devolverle al campo su sitio como motor de la economía nacional, y garantizar alimentos para las presentes y futuras generaciones.

El Consejo Consultivo está conformado por Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA); Eduardo Guerrero Gutiérrez, director general de Lantia Intelligence; el Dr. Liborio Carrillo, investigador en Entomología de la UNAM; el Dr. Luis Marín, director general de Grupo Ha; Xiuh Tenorio, director general de Public and Corporate Solutions, y Miguel Ángel Curiel, presidente del Consejo de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries)

Rogelio García Moreno, presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros e integrante de #PorNuestroCampo, agradeció la disposición de esos expertos para sumarse a los esfuerzos que se están realizando en el país para apoyar a los trabajadores del agro en este momento crucial, y convocó a toda la sociedad a involucrarse sin distinción alguna en los temas del campo, del que depende la comida de todos.

“Los alimentos no se producen en anaqueles; son resultado de un incansable esfuerzo de hombres y mujeres que dan todo por sus cosechas y productos pecuarios para que lleguen a la mesa de todos. No distinguen si los alimentos que producen van a parar a la mesa de una familia o persona con determinada ideología o filiación política; lo hacen para todos. Y hoy que enfrentan una situación difícil, no los podemos ni debemos abandonar”, expresó.

En ese sentido César Galaviz Lugo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, urgió a los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez a presentar propuestas de gobierno serias y solidarias para el agro, y ofreció qué #PorNuestroCampo y su Consejo Consultivo están abiertos a trabajar con los tres aspirantes en las políticas públicas que aplicarán para el sector en caso de ganar en la próxima jornada electoral.

Insistió en que más allá de colores partidistas e ideologías, todos los mexicanos debemos trabajar como un solo equipo en la búsqueda de soluciones a los problemas del agro, a los que se debe sumar la falta de tecnificación, la pobreza y la desigualdad que se arrastran desde hace muchos años.