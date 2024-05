Piden a Lupita Murguía cuidar Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 20 de mayo de 2024.- Lupita Murguía Gutiérrez, candidata del PAN al Senado de la República por el Partido Acción Nacional (PAN) considero que los queretanos solo tiene dos opciones el próximo 2 de junio: confiar en los partidos que han construido el Querétaro que hoy tenemos, o abrirles la puerta a los gobiernos de la improvisación y el oportunismo.



“No nos confiamos, pero vamos muy bien. Lo percibimos en la calle, durante los recorridos y caminatas por los 18 municipios. Se nos han acercado muchas personas y en su gran mayoría nos piden: por favor cuiden a Querétaro”.



Dijo que quienes aquí nacieron o decidieron venir a forjar su futuro, valoran los estándares de seguridad y calidad de vida que se tienen, muy por arriba de la media nacional.



“Lo que buscamos es que Querétaro no se convierta en Guerrero, que no se convierta en Michoacán. Que no caigamos en las situaciones complejas en materia de seguridad que viven en otros estados. Los votantes queretanos, el llamado que me han hecho en estos casi tres meses de campaña es: hay que cuidar a Querétaro, una petición que hace espontáneamente la ciudadanía”.



En lo que fue el día 81 de campaña federal rumbo al senado, Lupita Murguía recordó que las opciones son: confiar en los partidos que han construido el Querétaro de hoy, próspero, tranquilo y con las oportunidades que hoy gozamos. O abrirles la puerta a los malos gobiernos, a la improvisación y a aquellos que han demostrado que no saben gobernar.