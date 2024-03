Oficializa PRI que no va con Alfonso Martínez en contienda por alcaldía de Morelia

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2024.- Esta mañana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cerró sus fronteras al sueño de reelección de Alfonso Martínez Alcázar en la alcaldía de Morelia. Es decir, no le darán apoyo en esa carrera.

Fieles a la práctica política de culpabilizar a otras personas, desde la dirigencia del tricolor acusaron a Martínez Alcázar de ser el responsable de la determinación. El mensaje es prácticamente este: él solito se cerró las puertas.

Al respecto, Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del PRI explicó que las negociaciones para llegar en bloque a los comicios no llegaron a nada. Apuntó que Martínez Alcázar no estuvo de acuerdo con las solicitudes que se le plantearon, ni los perfiles propuestos para espacios como la sindicatura.

"Lo que hemos acordado en otros municipios es la sindicatura y dos regidurías, él tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones, la razón (de sus desiciones) no la sé, que se lo impida no lo sé, pero sí sé que no le gustó el perfil propuesto del partido”, mismo que tiene el nombre de Edna Martínez.

En este festín de acusaciones, Valencia Reyes agregó que no hubo una contrpropuesta de parte de Martínez Alcázar “que pudiera acompañarlo en formula", apuntó el líder en la rueda de prensa que celebra semanalmente el partido.

Y esto no es todo, pues dijo que además de que irán solos a la competencia de fuego del próximo 2 de junio por la presidencia municipal de Morelia, harán lo mismo en los cuatro distritos electorales.

¿Se trata de una decisión acertada o no?, junio vendrá con la respuesta. Pero antes de que eso ocurra, el Partido Revolucionario Institucional tiene una tarea crucial, que es definir al abanderado para competir por la corona moreliana, el partido tiene hasta el 21 de marzo para dar a conocer ese nombre.