Oficializa Juan Bernardo su renuncia como integrante de la planilla de Alfonso Martínez Alcázar 

Morelia, Michoacán, a 14 de abril del 2024.- Juan Bernardo Corona, oficializó a través de sus redes sociales su renuncia como integrante de la planilla de Alfonso Martínez Alcázar, quien busca la reelección por Morelia.

El ex secretario de Seguridad Pública Estatal, responsabilizó a la administración estatal de implementar una campaña para desprestigiar la imagen del edil con licencia Martinez Alcázar, en su mensaje Juan Bernardo apunta que interpone el interés social por el personal y deja sus aspiraciones como regidor del PRD.

"Alfonso Martínez debe ganar la alcaldía de Morelia por lo que nada debe interferir en su triunfo qué será contundente. Nada es más importante que sacar a Morena. He de mencionar que entiendo que el ejercicio de los cargos públicos conlleva la responsabilidad de ser señalado, sin embargo siempre he tomado las decisiones haciendo ver la Ley y nadie por encima de ella", expresa el ex dirigente estatal del PRD.

Indicó que continuará su trabajo en la campaña de Alfonso Martínez , además de asegurar que no tiene nada que ocultar.

"Lo anterior no significa que mi trabajo por Michoacán, ni por un mejor México se detenga. Por el contrario, seguiré poniendo toda mi experiencia y capacidad para que recuperemos la dignidad y respeto como estado y nación: para que Morelia Michoacán y nuestro México brillen como nunca", finaliza el mensaje.

En entrevista, Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Sol Azteca señaló que aún no conocían quien ocuparía el espacio, entre los prospectos se encuentran Minerva Bautista Gómez, actual regidora y Edna Díaz.