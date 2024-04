Julieta Gallardo va por seguir con el impulso al campo michoacano

Huaniqueo, Michoacán, a 27 de abril del 2024.- Julieta Hortensia Gallardo Mora, candidata a diputada local por el distrito 02 Puruándiro por la coalición PAN-PRI-PRD, señaló que desde el Congreso de Michoacán buscará seguir con el impulso al campo del estado ante las inclemencias ocasionadas por la sequía.

En entrevista con Noventa Grados durante su recorrido en San Pedro Puruatiro, comunidad de Huaniqueo, la candidata recalcó que durante la legislatura actual ha logrado trabajos importantes para el campo como fertilizantes a bajo costo.

"He implementado también a mutuo propio con el presupuesto que yo percibo, con el recurso salarial, he otorgado bombas aspersoras también con una cuota de recuperación, he llevado el dron agrícola también", declaró.

Señaló que debido a la sequía vivida en los últimos dos años se ha visto disminuida la producción agrícola, por lo que dijo esperar que esperar que este periodo de siembra sea favorable para todos los campesinos de la entidad, particularmente enbesye municipio de vocación lentejera.

Julieta Gallardo recalcó que en la actual legislatura local fue de las diputadas más productivas y en este recorrido para buscar de nuevo la diputación la ciudadanía reconoce el trabajo que ha hecho en la tribuna.

"La productividad que he tenido yo en cuanto a las leyes presentadas en el Congreso han sido iniciativas que se han aprobado por unanimidad y puedo decirlo que eso siempre ha sido para fortalecer a todo el sector campesino", dijo.