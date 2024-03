Jorge Máynez acusa a Xóchitl Gálvez de copiar sus propuestas de campaña

Ciudad de México, 17 de marzo del 2024.- El candidato a la Presidencia de México por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó a su competidora Xóchitl Gálvez, de copiarle sus propuestas de campaña “porque no tiene ideas” y para ganar simpatías entre las personas que aún no deciden por quién votar de cara a las próximas elecciones del 2 de junio.

“Ayer ya vi que la candidata del PRI me copió, dice que ellos también van a llevar a los jóvenes a la universidad; primero, me copió lo de la refinería en Cadereyta, y luego, también había dicho que iba a hacer carcelotas, me copió la propuesta de seguridad, y ahora, me copió lo de los jóvenes porque no tienen ideas y porque creen que copiándonos el discurso van a ganar simpatías de otras personas”, advirtió Máynez en su cuenta de X.

Así mismo, el abanderado de Movimiento Ciudadano señaló que la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México le copió el “Fosfobus”, dado que Gálvez Ruiz dio a conocer que su “Xóchibus” ya está listo para estrenarse en campaña a partir del próximo lunes.

“La diferencia es que la gente ya sabe que ellos cuando llegan al poder no cumplen y se roban el dinero”, aseveró el emecista.

“¡Con razón se plagió la tesis y no puede vivir sin el teleprompter!”, concluyó en sus redes sociales.