Jorge Álvarez Máynez promete que, de ser presidente, no habrá mujeres encarceladas por decidir sobre su cuerpo

Cuernavaca, Morelos, a 8 de marzo de 2024.- En su paso por la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac), el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que el aborto será un derecho y que la cuestión de género también concierne a los hombres.

Señaló entonces que, de llegar a la presidencia de México, "no habrá una sola mujer en una cárcel por decidir sobre su cuerpo", porque además prometió que hará un gobierno con perspectiva de género.

Y es que de acuerdo con Jorge Álvarez Máynez “se piensa que el tema de género es solamente de mujeres, pero también es de hombres” y por ello su propuesta de tener perspectiva de género.

Además, dijo, “aspiro a que me conozcan, a que me comparen con otras candidatas, a que se informen sobre ellas, sobre mí, sobre sus causas y las mías y en ese contraste decidan. Estoy hablando de una propuesta que he denominado el México Nuevo”.