Jorge Álvarez Máynez apostará por un modelo de seguridad a lo Bukele pero menos punitivo

Monterrey, Nuevo León, a 4 de marzo de 2024. El candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, propuso crear un mando civil como el que opera en Nuevo León y un plan de seguridad como el modelo de Nayib Bukele, pero garante de los derechos humanos.

Dijo esto en una rueda de prensa al finalizar su encuentro con empresarios en Allende, Nuevo León. Además, aseguró que para pacificar al país no recurrirá al punitivismo o a “falsas salidas” como la propuesta de “carcelota” de su rival Xóchitl Gálvez.

“Lo que hay que hacer es generar fuerza, generar policías civiles a nivel municipal, a nivel estatal, que los presidentes municipales, que los gobernadores se comprometan a entrarle al problema conjuntamente, generar coordinación y estrategia para atender el problema, entender que no todo es punitivo ni reactivo, que muchas cosas se pueden hacer de manera preventiva”,

Respecto a si planea regresar al Ejército mexicano a sus cuarteles, mencionó que “yo no lo plantearía así (regresar al Ejército a sus cuarteles) porque parece que es responsabilizar al Ejército de que estén haciendo lo que no son capaces de hacer los gobiernos (…) el problema es entender que no les toca a las fuerzas armadas hacer lo que los gobiernos no han tenido la voluntad, la valentía, la estrategia y el coraje de hacer”.