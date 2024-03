Jorge Álvarez Máynez afirma que Lázaro Cárdenas estaría a favor de usar energía renovable

Campeche, Campeche, 11 de marzo del 2024.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo su propuesta de cerrar las refinerías en México que utilizan combustibles fósiles, como la de Cadereyta y Tula, luego del mensaje que posteó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de X, donde se burló de dicha propuesta y aseguró que el expresidente Lázaro Cárdenas, uno de los referentes del actual mandatario mexicano, estaría de acuerdo con él en que las energías renovables son lo más conveniente para el país en estos momentos.

“Lázaro Cárdenas entendería que la soberanía del siglo XXI es la energía solar, las energías renovables, que son las que demandan las nuevas generaciones que son las más baratas, las que no contaminan y México tiene más riquezas de ese tipo”, dijo Máynez en entrevista con el medio de comunicación El Universal.

Así mismo, en su cuenta de X, el candidato presidencial de MC resaltó que si Lázaro Cárdenas viviera no estaría pensando en ideas de hace un siglo, como lo es el combustóleo, sino que pensaría en el futuro de México, en respuesta al mensaje publicado por AMLO.

“Y entendería que nuestra riqueza está en el sol, el viento y el agua, no en el combustóleo. Atte: ‘una persona’ que ya fijó el primer gran tema de la campaña presidencial”, agregó en su mensaje posteado en X.

“Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”, fue el mensaje externado por el actual mandatario mexicano, que provocó la reacción del presidencial Jorge Álvarez Máynez.