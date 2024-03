Inseguridad no se termina con una "carcelota": Máynez a Xóchitl

Lagos de Moreno, Jalisco, a 01 de marzo de 2024.- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, desde Lagos de Moreno, arrancó su campaña de cara a la disputa por la Presidencia.

Durante su discurso, Máynez criticó la propuesta de la abandera del Frente opositor, Xóchitl Gálvez Ruíz, sobre la construcción de una centro penitenciario de máxima seguridad, y aseguró que la inseguridad no se acaba con una “carcelota”, haciendo alusión a la narrativa de Gálvez.

“El problema de la seguridad no se arregla con una carcelota, eso sólo lo puede plantear quien está pensando en votos y no en serio. Quien es capaz de prometes cualquier cosa para intentar ganar una elección, pero que no sabe y no entiende como se debe de gobernar este país, pero sobre todo no nos puede prometer partidos como el PAN y el PRI que empezaron la tragedia”, mencionó Máynez desde Lagos de Moreno una de las ciudades más violentas del estado de Jalisco.

“El peor de los horrores que vive México es el tema de la violencia, de la impunidad, de la seguridad. Al gobierno federal se le ha olvidado Jalisco y se le han olvidado muchos estados de la República mexicana”, dijo el emecista en respuesta de los reclamos que un grupo de familiares de personas desaparecidas asistieron al evento.