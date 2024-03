Hay relevo generacional en la Cuarta Transformación: Carolina Rangel

Morelia, Michoacán, 22 de marzo del 2024.- La candidata a diputada federal por Morena en el distrito número 10 de Morelia, Michoacán, Carolina Rangel, visitó el estudio de Noventa Grados para platicar acerca de la campaña que realiza en la capital michoacana y su perfil para ocupar un puesto en San Lázaro.

En ese sentido, la aspirante a legisladora federal morenista aseguró que hay relevo generacional dentro de la Cuarta Transformación y en la manera de hacer política, por lo que agradeció haya cabida para perfiles jóvenes.

Así como adelantó en exclusiva para Noventa Grados, que en los próximos días presentará su paquete de propuestas que denominó “Diez para el Diez”, que se tratará de 10 reformas que buscará impulsar, recogidas desde el sentir de la ciudadanía del Distrito 10 de Morelia, Michoacán.

“El país si ha tenido bastante avance con nuestro presidente actual, con Andrés Manuel López Obrador, con políticas, programas y acciones cada vez más justas, sabemos que no ha sido sencillo en 6 años y más que se cruzó por medio una pandemia, revertir todo lo que los años de neoliberalismo y los años que justamente de tanta injusticia social pues se provocó, han sido 6 años de excelentes políticas públicas pero hay que darles continuidad y ese es el reto, que lo que ya se hizo bien se pueda consolidar y lo que faltó por hacerse, se haga”, dejó en claro Carolina Rangel.

“Todavía tenemos retos en temas del agua, en temas de medio ambiente, ya lo sentimos ahora, decían que el cambio climático no existía, que no iba a llegar, pues ya lo estamos sintiendo, en energías renovables, también en más programas y acciones que atiendan a las mujeres, que atiendan de manera universal el tema de las becas, hay muchas temáticas que tendremos que consolidar con Claudia Sheinbaum”, agregó.

En ese sentido, la aspirante morenista al Congreso Federal por el distrito 10 de Morelia aseguró que hará propias para legislar las 20 propuestas de reforma de Andrés Manuel López Obrador, las 100 propuestas de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y también tendrá propuestas propias, que serán presentadas paulatinamente.

“Somos un perfil que ya hemos venido caminando y dando resultados, si bien a mi me da orgullo decir que es la primera vez que voy de candidata pero no es la primera vez que estamos sirviendo al pueblo, llevamos años sirviendo al pueblo y hemos hecho tareas y trabajo a ras de suelo, ya dimos resultados en atender a grupos históricamente vulnerados, que no habían tenido algún programa o acción como las niñas y niños con cáncer, las mujeres con cáncer de mama y cervicouterino, todo ello lo queremos impulsar a nivel legislativo y que esto permee a nivel federal”, argumentó Carolina Rangel.