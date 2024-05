Fernando Morales propone apoyo mensual a trabajadores del campo en Puebla

Ciudad Serdán, Puebla, 20 de mayo del 2024.- Un pago mensual de 5 mil pesos a campesinos poblanos propuso el candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Puebla, Fernando Morales, en una gira que ha realizado por Ciudad Serdán.

En ese sentido, el abanderado emecista explicó que el apoyo sería otorgado a las y los trabajadores del campo a lo largo de ocho meses.

“Aquí no hay campesinos de riego, dependen de la temporada de lluvia para poder cosechar. De enero a agosto me comprometo a darles 5 mil pesos a todas las personas que trabajen el campo. No puedo hacer promesas que no voy a cumplir, en mi gobierno, el campo es una prioridad”, expuso Morales.

Por su parte, indicó que en su recorrido a Chalchicomula de Sesma, pobladores le refirieron que los principales problemas a los que se enfrentan son la inseguridad, la violencia, la escasez de agua y la baja producción de siembra de temporal.

Derivado de lo anterior, afirmó que después de ganar los próximos comicios electorales del 2 de junio, todos los municipios poblanos recuperaran la tranquilidad en el tema de seguridad, para que los habitantes puedan salir a las calles y a trabajar sin miedo.