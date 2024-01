Felipe Calderón es responsable de la inseguridad del país, acusa Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 11 de enero del 2024.- Felipe Calderón es responsable de la situación de inseguridad que actualmente vive el país, acusó Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de la alianza Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México (MORENA-PT-PVEM).

Durante su visita a Michoacán, fue en un encuentro con medios de comunicación, cuando cuestionada por su opinión del ex presidente de México nacido en esta entidad, la precandidata señaló que este es un hombre corrupto y antidemocrático.

También cuestionada por los medios, señaló al exgobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo como una persona corrupta. Cabe recordar que él también competía por la candidatura presidencial pero por la oposición.

De cara a jornada electoral del 02 de junio, Claudia Sheinbaum consideró que actualmente la Cuarta Transformación cuenta con candidatos que fueron decididos por la población a través de una encuesta, por lo que, enfatizó, "no decide Claudia, no decide el gobernador, no decide Mario Delgado, no decide Citlali, decide el pueblo a partir de una encuesta".

Consideró que la oposición representa corrupción, el pasado, "la política de la distribución de un botín frente al interés supremo del pueblo de México y de la nación".