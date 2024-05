Este dos de junio escribiremos un nuevo capítulo en la historia de Zacapu: Mónica Valdez

Zacapu, Michoacán, a 15 de mayo de 2024.- Este dos de junio escribiremos un nuevo capítulo en la historia de Zacapu, porque el pueblo guía nuestro movimiento de transformación, recalcó Mónica Valdez Pulido, candidata a presidenta municipal por la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Michoacán.

La candidata recalcó que la política y el servicio público son herramientas para transformar la realidad, y para servir se necesita vocación y para ganarse la confianza de la gente se necesita lealtad, trabajo y honestidad, por eso es inminente la llegada del Gobierno Municipal de la transformación a Zacapu.

“En mi querida tierra saben que soy una mujer de palabra, desde que decidí abrazar la política y el servicio público como proyecto de vida, he cumplido siempre con aquello a lo que me comprometo, y hoy puedo caminar con la frente en alto por cualquier rincón de Zacapu y ver a los ojos a cualquier persona porque siempre me he conducido con honestidad”.

Mónica Valdez apuntó que hoy el destino de Zacapu está en las manos de su gente, en su poder de decisión en las urnas, porque sabe que nuestro querido municipio no merece gobiernos municipales fallidos, por eso el dos de junio las y los zacapenses apostarán por la ruta de la transformación y el desarrollo, por seguir haciendo historia en Michoacán.

“Vamos a ponernos a trabajar con nuestra primera presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y con nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para que todas y todos salgamos adelante, porque conocemos a la perfección los problemas que aquejan a Zacapu y sabemos cómo resolverlos”.