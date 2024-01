Este 2024 vamos a seguir haciendo historia juntos, gobierno y pueblo: Claudia Sheinbaum

Mineral de la Reforma, Hidalgo, a 14 de enero de 2024.- En el segundo piso de la Cuarta Transformación no habrá divorcio entre el gobierno y el pueblo de México, aseguró la precandidata única de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien se reunió con militantes y simpatizantes de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo, a quienes hizo un llamado para que en unidad se defienda la siguiente etapa del movimiento transformador.

“Nos va a tocar construir junto con ustedes, porque aquí vamos a seguir juntos gobierno y pueblo, amigos de Hidalgo, amor con amor se paga, primero México y primero el pueblo, aquí no va a haber divorcio entre el pueblo y gobierno”, afirmó.

La precandidata única de Morena, PT y PVEM, puntualizó que así como el pueblo de México hizo historia en 2018, este año lo hará nuevamente y será para dar continuidad a la Cuarta Transformación.

“Este año 2024 vamos a hacer historia una vez más, el pueblo de México, el pueblo de Hidalgo tiene una decisión que tomar, es una decisión histórica como la que tomamos en el 2018”, manifestó.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum expresó que lo fundamental es no regresar al pasado de corrupción y privilegios, pues recordó que en los gobiernos neoliberales se castigó al pueblo con pobreza, desigualdad y salarios de hambre.

“El PRIAN lo que quiere es regresar al pasado, durante 36 años tuvieron el salario con cada vez menos poder adquisitivo, presumían ante el mundo que lo que era bueno en México es que teníamos mano de obra barata”, recordó.

Agregó que otro de los derechos fundamentales que se deben garantizar en esta segunda etapa es el acceso a la educación superior gratuita y dejar atrás los días en que se reprimía a los estudiantes. “A los estudiantes no se les reprime, a los estudiantes se les abraza y se les apoya”, sentenció.

Por su parte, el dirigente de Morena en el estado de Hidalgo, Marco Antonio Rico, aseguró que siete de cada diez hidalguenses quieren que continúe la transformación de la mano de Claudia Sheinbaum, por lo que llamó a la militancia a no fallarle al país.

“El momento histórico nos exige estar presentes, no solamente como testigos, sino como protagonistas, como activistas, como militantes de la Cuarta Transformación. El reto que tenemos delante es no fallarle al pueblo de México, no fallarle al pueblo de Hidalgo”, concluyó.

Al evento también acudieron Simey Olvera Bautista y Cuauhtémoc Ochoa, precandidatos al Senado de la República; Leonel Godoy Rangel, delegado de la Cuarta Circunscripción; Maiella Gómez, coordinadora nacional de Fuerza por México; y Cesar Cravioto, delegado Político en Hidalgo.

