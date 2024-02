“Era una manifestación ciudadana”; Xóchitl Gálvez explica su ausencia en Marcha por la Democracia

Ciudad de México, 18 de febrero del 2024.- Diversas organizaciones civiles convocaron para este domingo una movilización ciudadana que se denominó Marcha por Nuestra Democracia, para exigir un voto libre en los próximos comicios electorales del 02 de junio del presente año (2024), en la que figuró la ausencia de la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez.

La aspirante presidencial explicó los motivos de su no asistencia a través de su cuenta de X, donde señaló que “la verdad decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete, esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones, dejemos a los ciudadanos marchar en paz”.

A pesar de la ausencia de Gálvez, quienes si se observaron en la concentración del Zócalo capitalino fueron los dirigentes del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, así como la diputada panista Margarita Zavala, entre otros personajes políticos de la oposición mexicana.

Cabe destacar que el próximo 20 de febrero se tiene presupuestado el registro de Xóchitl Gálvez como la candidata oficial de la alianza electoral PRI-PAN-PRD a la Presidencia de México ante el Instituto Nacional Electoral (INE).