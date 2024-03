En Tabasco, Claudia Sheinbaum promete cuidar legado del presidente López Obrador

Paraíso, Tabasco, 17 de marzo del 2024.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT, PVEM), Claudia Sheinbaum Pardo, visitó Tabasco, tierra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lugar desde el que prometió cuidar el legado que dejará el mandatario mexicano.

Desde el municipio de Paraíso, Sheinbaum Pardo dejó en claro que defenderá el momento histórico que está atravesando el país con la Cuarta Transformación.

"Hoy vengo a Tabasco a decirles a las y los tabasqueños que vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador", externó en su discurso ante simpatizantes.

“No vamos a traicionar, que no vamos a zigzaguear, que vamos a defender el momento histórico que estamos viviendo; y decimos que vamos a continuar, a consolidar la transformación y a avanzar con la transformación”, dejó en claro.

“¿Por qué digo continuar y consolidar la Transformación? Continuar porque vamos a seguir gobernando con los principios del humanismo mexicano, con los principios de la transformación y que ustedes los conocen: ‘Por el bien de todos, ¡primero los pobres!’”, agregó.

La aspirante presidencial estuvo acompañada en Tabasco por Javier May, candidato morenista a la gubernatura de Tabasco y por Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda oficialista, desde donde prometió no traicionar al pueblo de México.

“Cuando voy caminando para entrar a los pasillos para entrar a las asambleas, me dicen: ‘Claudia, no vayas a traicionar. No vayas a traicionar’. Les digo desde aquí: Nosotros tenemos escritos los principios del movimiento en el corazón, en la mente, en la historia. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Tabasco ni al pueblo de México”, sentenció.