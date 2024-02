En recorrido por el distrito 15, diputado Óscar Escobar se topa con barricada

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero el 2024.- En la comunidad de Santa Juana, perteneciente al municipio de Pátzcuaro, se mantiene una barricada que usan los habitantes de la región para vigilar quién circula por la zona y así evitar el saqueo de bosques, señaló Óscar Escobar Ledesma, diputado local de Movimiento Ciudadano (MC).

Detalló que fue en su recorrido por el distrito de Pátzcuaro, que se topó con la barricada, espacio donde a los conductores se les solicita que bajen los cristales de las ventanas del auto para poder observar quien viaja al interior.

El legislador indicó que en su precampaña como aspirante a la diputación por el distrito 15 no se topó con situaciones de inseguridad que evitaran sus actividades políticas, sólo la barricada de Santa Juana llamó su atención.

“Hasta ahorita no he tenido ningún problema, nos hemos metido en comunidades muy lejanas donde hay barricadas como en la comunidad de Santa Juana, pero basta con que bajemos los cristales; son puros chavos los que andan con nosotros y la gente ve que sólo tenemos el ánimo de recorrer las calles, por tanto, no hemos tenido hasta este momento ningún problema, ni amenaza, ni amago”, comentó en entrevista el ex panista.

En octubre del 2023, Óscar Escobar reconoció que se vio en la necesidad de cerrar su casa de enlace que tenía establecida en el distrito de Tacámbaro debido a la inseguridad y no existían condiciones para operar, en aquella ocasión prefirió no brindar mayores detalles.