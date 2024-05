En Morelia necesitamos gobernantes con vocación de servicio: ciudadano

Morelia, Michoacán, 17 de mayo de 2024.- En Morelia necesitamos un gobernante con vocación de servicio, como lo ha hecho desde hace años René Valencia y la organización que representa, porque sí dan resultados, como a mi familia, que nos apoyó cuando nos extorsionaron, aseguró el señor Fili Delgado, una de las miles de víctimas del delito a quienes ha ayudado el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Morelia.

Junto a más personas apoyadas por el abanderado priista y por Memo Valencia, actual dirigente del PRI Michoacán, el señor Fili, como lo conocen, refrendó su agradecimiento y exhortó a las y los morelianos a votar por la propuesta que verdaderamente resolverá los problemas de la capital michoacana, entre ellos, la inseguridad.

"Veamos como ejemplo a los Valencia, porque necesitamos gente de vocación de servicio como ellos.

René nos ayudó junto con Memo y nos estaban entregando lo que nos habían extorsionado, esa es la vocación de servicio que necesitamos y los invitamos precisamente a eso, a tomarlos como ejemplo, pero sobre todo, a tratar de hacer un cambio con el voto que vamos a hacer este 2 de junio, este voto bien razonado", dijo.

Memo Valencia, dirigente del PRI Michoacán, aseguró que con René Valencia, Morelia será la ciudad más segura de México y será de las ciudades más seguras del mundo.

"Aquí están dos hermanos que hicieron posible una gran revolución y que vamos a hacer posible que Morelia sea una de las ciudades más seguras del mundo para ustedes, para sus hijos, para sus nietos y futuras generaciones de morelianos que merecen vivir en una Morelia mejor", comentó.

El dirigente político reconoció a las familias que se unieron para expresar su apoyo al candidato René Valencia, porque dijo, lo más importante es ver "el mono" y no el partido, así como René jamás pregunta al momento de ayudar si pertenecen a algún instituto político.

"Mi reconocimiento es para ustedes porque están y no les importa el partido, les importa el mono, el mono que resuelve, que saben que siempre está ahí, y saben que cuando sea presidente seguirá siendo el mismo, no va a cambiar, siempre estará ahí para ayudarles", aseguró.

René Valencia indicó que Morelia no aguanta más y quienes lo conocen saben que no falla, como no va a fallar a las y los morelianos, quienes esperan un cambio este próximo 2 de junio.

Invitó también a defender el voto priista y sumarse al ejército de representantes de casilla que vigilarán la elección, para hacer que cada sufragio sea contabilizado.

Finalmente, Memo Valencia pidió el voto para René, para los candidatos a diputados locales en Morelia y para Xóchitl Gálvez.

"Quiero invitarlos a votar en las cinco boletas por el PRI. Quiero invitarlos a votar por René en la boleta a Presidente Municipal, tenemos cuatro candidatos a diputados locales, puro PRI, Daniela de Los Santos, Marisol Aguilar, Yanitzi Palomo, Jonathan Sanata, son personas comprometidas con nuestra organización que van a llegar al Congreso a luchar por los ideales de Revolución Social, y también por los candidatos al Senado, a la diputación federal y por supuesto a la Presidencia de la República", finalizó.