Desde el Senado vamos a dar certidumbre al desarrollo económico, a la seguridad y garantizar medicamentos: Araceli Saucedo

Uruapan, Michoacán, a 20 de mayo de 2024.- Desde el Senado de la República vamos a dar certidumbre a las inversiones, desarrollo y crecimiento económico, para aportar a un desarrollo sustentable, atendiendo los temas de seguridad dentro de nuestras competencias, además de impulsar que se garantice el abasto de medicamentos, subrayó Araceli Saucedo Reyes, candidata al Senado de la República por la Coalición Corazón y Fuerza por México conformada por el PRD, PAN y PRI.

Al participar en el evento convocado por la Canaco Servytur Uruapan, en el Foro Voces y Visiones por Uruapan, Araceli Saucedo se comprometió a ser una aliada para atender las problemáticas que aquejan a las y los uruapanses desde el Senado de la República.

La candidata asumió el compromiso de hacer propios los planteamientos de los ciudadanos y de la Cámara, y refrendó su compromiso de promover acciones que aporten al crecimiento económico, fomento de las actividades agropecuarias, industriales y tecnológicas.

“Al llegar al Senado de la República trabajaré por la consolidación de una política económica que articule al mercado interno y el mercado externo, como dos motores del crecimiento sostenido, que garantice justicia social”.

Araceli Saucedo enfatizó que desde la Coalición Fuerza y Corazón por México “estamos trabajando en una propuesta para generar las condiciones de seguridad en el país; es un nuevo proyecto y reforma que está impulsando nuestra próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez y desde el Senado de la República, vamos apoyar y se va a fortalecer a los municipios y estados del país”.

"No se puede tener un resultado exitoso, sino se trabaja en equipo. No estamos de acuerdo en que no se castigue a quienes cometen un delito, y deben ser sancionados y someterse ante la justicia", resaltó.

Sobre el sistema de salud actual, dijo que 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la atención y en los 85 municipios que ha visitado en esta campaña, una demanda de la población es que se garantice el acceso y abasto de medicamentos y los servicios.

Añadió que los datos actuales reflejan la difícil situación que enfrentamos. "Es grave que en nuestro país las y los mexicanos mueran por no tener acceso a los servicios y el Estado debe garantizar una atención de calidad y desde el Senado vamos hacer lo que nos toca, porque deben cambiar las cosas, los mexicanos merecen más y el Estado Mexicano debe cumplir con su responsabilidad".

Además, señaló que se debe apostar al fortalecimiento del sector educativo y también mejorar los salarios para las y los maestros.

"La experiencia sí importa, y estamos agradecidos con el pueblo de Michoacán por el apoyo que estamos recibiendo y desde el Senado, con Beto Lucatero, vamos a defender a Michoacán y al pueblo de México”, finalizó.