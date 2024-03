Crimen Organizado y Elección de Estado, los riesgos del proceso electoral: PAN y PRD 

Querétaro, Querétaro, a 3 de marzo de 2024.- Los riesgos que vislumbraron los dirigentes nacionales de los partidos de la Revolución Democrática y de Acción Nacional; Jesús Zambrano y Marko Cortés, respectivamente, son la intervención del crimen organizado y que haya elecciones de Estado.



Zambrano Grijalva aseguró que el crimen organizado y la delincuencia electoral organizada dirigida desde Palacio Nacional desde donde opera Andrés Manuel López Obrador.



“Enfrentamos el riesgo de una elección de Estafo y por otra parte del crimen organizado que está ya metido en varios estados a amenazar candidatos de la mano de Morena; están buscando quién es y quien no es candidato y eso no hay que permitirlo”.



Reconoció que hay candidatos de estados como Michoacán, Guerrero, Chispas y Zacatecas que el crimen organizado está matando a los candidatos.



“Estamos solicitando que el Gobierno federal, principalmente y a las autoridades estatales que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad a la gente no sólo a los candidatos sino a todos”.



Señaló que están solicitando seguridad para que la población asista sin miedo a los eventos o como el intento de secuestro que sufrió el candidato al Senado de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México en el estado de Chiapas.



“Estuve ahí con el candidato al Senado en la Fiscalía para redoblar nuestra exigencia para que le dieran seguridad y lo intentaron secuestrar por segunda ocasión cuando se encontraba en el municipio de Las Rosas, Chiapas”.



También llamó a López Obrados a que saque las manos del proceso electoral y que se convierta en verdadero jefe de Estado.



“Le pedimos a López Obrador que deje de ser el jefe de la delincuencia electoral organizada, que permita que continúe la democracia y que no continuemos a la autocracia que él quiere imponer”.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN enfatizó que desde ese instituto político vislumbran un proceso electoral con la Intervención del crimen organizado y también de quien despacha en Palacio Nacional.