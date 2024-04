Confía Bladimir González que ganará en Tarímbaro

Morelia, Michoacán, a 15 de abril del 2024.- Bladimir González, candidato a la presidencia municipal de Tarímbaro por el bloque PRI-PAN-PRD, dijo confiar en que saldrá victorioso de la elección del próximo 02 de junio y ganará al oficialismo.

En entrevista con medios de comunicación, posterior al arranque de su campaña en el municipio, el candidato señaló que no tiene temor de este proceso electoral, por ello pidió licencia como presidente municipal.

"Me siento contento, feliz, seguro que le voy a ganar, ya le gané una vez, estando en el poder no se quiso separar del cargo, hubo el jaloneo con la Síndica, yo no tengo celo por el poder", declaró.

En temas de seguridad para el desarrollo de la campaña, Bladimir González comentó que sí contará con protección personal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el estado.

"Nos dieron, así es, a todos los candidatos nos ofrecieron la oportunidad de traer y lo hicimos, con todo gusto recibimos, los vehículos son propios y los muchachos son de la secretaría del estado", agregó.