Con gran entusiasmo, transportistas de Quiroga “Excelencia” brindan respaldo a Araceli Saucedo

Quiroga, Michoacán, a 19 de marzo de 2024.- Con un gran entusiasmo y convencidos de la importancia del proyecto que impulsa, transportistas de la organización “Excelencia” en el municipio de Quiroga, brindaron su apoyo a la candidata Araceli Saucedo Reyes en su ruta rumbo al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón por México.

Ahí la candidata reconoció la valentía de los trabajadores del volante, quienes frente a las condiciones de inseguridad que privan en el estado, arriesgan día a día su integridad para ofrecer su servicio a la población.

“Hasta hace pocos años, las preocupaciones centrales de quienes se desempeñan en el noble oficio del transporte eran en torno al costo del combustible y de los suministros para mantener sus unidades en buen estado, lamentablemente hoy, la mayor incertidumbre radica en su seguridad, sin que esto signifique que lo otro haya dejado de ser motivo de preocupación”.

Acompañada por los trabajadores del volante en la pega de calcas, la candidata reconoció el compromiso de los transportistas con Michoacán y el país, frente a la situación de riesgo permanente a la que se encuentran expuestos.

“Es imperativo dar un viraje a la estrategia de seguridad pública, la que por momentos parece inexistente y que atiende a todo menos al interés general de las y los mexicanos, en particular de las y los michoacanos. No es posible que quienes trabajan arduamente por sacar adelante a sus familias vivan con miedo, no es posible que los seres queridos de nuestros transportistas no tengan certeza de volverlos a ver al concluir su jornada laboral”.

Araceli Saucedo agradeció la suma del sector del transporte al proyecto que encabeza junto con la Coalición Fuerza y Corazón por México, y recalcó su compromiso por empujar desde el Senado de la República medidas que atiendan en el corto, mediano y largo plazo los graves problemas de inseguridad que consumen al país y han secuestrado la tranquilidad de las personas.

“No es posible seguir tolerando hechos en donde los trabajadores del volante son víctimas de hechos delictivos por el simple hecho de trabajar, hay que poner de una vez por todas un alto a esta situación”.