Comisión Nacional de Derechos Humanos identifica 81 actos de violencia política cometidos en sólo una quincena

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2024.- En su Primer Informe sobre Violencia Política para la Protección y Defensa del Derecho a la Democracia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó 81 actos de violencia política ocurridos entre el 15 de febrero y el 1 de marzo de este año.

Esos actos de violencia incluyen asesinatos de aspirantes a puestos de elección popular en tres municipios; el discurso del ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova en la llamada marcha de la democracia; publicaciones periodísticas que revelaban las investigaciones de la DEA por el presunto financiamiento de cárteles de narcotráfico a las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, así como las filtraciones de los números telefónicos del hijo del presidente y de las candidatas presidenciales, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum.

Además, la CNDH elaboró el “Escalómetro de Violencia Política”, dedicado a monitorear los discursos de los aspirantes a puestos de elección; a las plataformas políticas, spots y propaganda, así como a las notas periodísticas en medios de comunicación y redes sociales, “para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

De acuerdo con ese instrumento, la CNDH ubicó en el nivel más alto de violencia, llamado “¡Peligro!”, los asesinatos de cuatro aspirantes a presidentes municipales en Veracruz, Guerrero y Michoacán, el secuestro de un candidato a Veracruz, los intentos de secuestro de dos aspirantes en Chiapas y Guerrero y la “filtración del número telefónico e José Ramón López Beltrán y amenazas recibidas”.

Eso sí, la CNDH no hizo mención de la revelación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador del número telefónico de una periodista del diario The New York Times en su conferencia matutina.