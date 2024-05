Ciudadanos temen realizar tareas de funcionarios de casillas por inseguridad, asegura el PRD estatal

Morelia, Michoacán, a 17 de mayo del 2024.- Por temas de inseguridad, los ciudadanos temen realizar funciones de representantes de casillas de los distintos institutos políticos, señaló Octavio Ocampo Córdova líder estatal del Partido de la Revolución Democrática.

Apuntó que en el caso del Sol Azteca, llevan un avance de 60 por ciento de sus representantes de casillas, pero han tenido complicaciones para cumplir con la cuota, principalmente en los municipios considerados como focos rojos por su alta incidencia delictiva.

"La principal tema tiene que ver con la inseguridad, tienen miedo y no tienen ganas y no quieren estar en una casilla porque hay experiencia del proceso pasado fue la que marco un parteaguas de la presencia de gente armada en las casillas, la gente tiene miedo y no es tan fácil que alguien acceda la representación de casilla," comentó el representante estatal del PRD.

Ocampo Córdova, agregó que ni el Instituto Nacional Electoral ha cumplido al 100 por ciento con sus mesas directivas de casillas y coincidió con Remigio

García Maldonado, coordinador general de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Más Michoacán, quien dijo que se reportan renuncias masivas de capacitadores y supervisores electorales.

"Fui a Tangamandapio y renunció el secretario del Comité Electoral Municipal...no sé si por inseguridad, solo que han renunciado...en Tumbiscatio el reporte del INE es que no han podido llegar a todos las casillas para capacitación de los funcionarios", comentó el líder estatal del PRD.