Explosión en la Narvarte, en CDMX deja 4 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 07:44:13

Ciudad de México, a 31 de marzo 2026.- Al menos cuatro personas resultaron heridas debido a una explosión por acumulación de gas dentro de un edificio habitacional en la colonia Narvarte Poniente, de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, informaron las autoridades.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en el número 449 de la calle Enrique Rébsamen y una de las personas afectadas resultó con lesiones en alrededor del 10 % de su cuerpo.

Las pesquisas iniciales indican que la explosión se registró al interior de un departamento y provocó daños en vidrios y cancelería del edificio.

Por su parte, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México evacuó a unas 50 personas del inmueble y de predios aledaños, además de acordonar la zona para evitar riesgos.

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, explicó que el inmueble presenta riesgos tras la explosión, por lo que se realizan evaluaciones para determinar su estado.