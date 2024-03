Aspirante al senado, Raúl Morón Orozco, niega tener nexos con presuntos delincuentes

Morelia, Michoacán, a 11 de marzo del 2024.- Raúl Morón Orozco, candidato al senado de la República por Morena, aseguró que no tiene ni ha tenido relación con individuos de la delincuencia organizada.

En rueda de prensa, el también ex edil moreliano fue cuestionado en el tema a propósito de una fotografía, gráfica donde aparece junto a una persona afín a grupos criminales. Su respuesta fue que necesita ver dicha imagen.

"No sé de qué exista y no he tenido nunca ninguna relación (con el crimen organizado), no he tenido ninguna relación, ni quiero tenerla, ni la voy a tener con nadie (del crimen); es como con el caso de la puerta, que me enseñen una foto donde estoy haciendo eso”, esta última alusión es a su participación en una marcha de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que incluyó el incendio del portón de Palacio de Gobierno, una conflagración que, se dice, inició él.

Y ahora, con el caso de la fotografía incriminatorio, el abanderado de la Coalición Sigamos Haciendo Historia no descartó que se quiera desacreditar su nombre, como una estrategia de sus adversarios.

En este sentido, Morón Orozco agregó que sigue en su ruta de campaña por diversos puntos del estado y lamentó que a falta de propuestas políticas se vilipendie el nombre de los candidatos de Morena, PT, y PVEM.

"La desesperación de nuestros adversarios dan para que se conduzcan con mentiras y diciendo cosas que no son ciertas; de nuestro presidente han dicho muchas cosas y de nuestra candidata", expresó Morón Orozco.