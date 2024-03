Araceli Saucedo compromete combate a la corrupción y recuperar programas sociales durante su visita en Juárez

Benito Juárez, Michoacán, a 22 de marzo de 2024.- ¡Basta de simulaciones!, de decir que se combate la corrupción cuando en realidad se navega en ella, hay que decirlo claro, no más sobres amarillos, no más ligas y no más moches para la realización de obra pública, recalcó Araceli Saucedo Reyes, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República, durante su visita al municipio de Juárez.

Durante una gira de trabajo por este municipio con su compañero de fórmula, Beto Lucatero, se visitó el empaque de guayaba en donde comprometieron impulsar propuestas legislativas que atiendan las necesidades que tienen los productores en nuestro estado y país.

Al reunirse con militantes de los partidos PAN, PRI y PRD, y realizar un recorrido en el mercado municipal de Juárez, la candidata condenó los hechos que de manera cotidiana son expuestos públicamente en investigaciones periodísticas sobre la corrupción que impera desde los más altos niveles del ejercicio gubernamental federal, y sobre los que de manera sistemática hay una negativa de asumir responsabilidades o al menos el compromiso de investigar.

“Por eso resulta urgente fortalecer nuestro marco normativo e impulsar una Ley General de Contratos y Obras Públicas, que vaya alineada con el Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo sanciones ejemplares a quienes deshonran su encomienda y en el ejercicio de sus funciones asumen beneficio propio o para los suyos a costa del erario público”.

Araceli Saucedo recalcó que la fuga de recursos que se etiquetan para obras se ha convertido en un mal endémico a todos niveles en nuestro país, y hoy resulta particularmente escandaloso debido a los casos de corrupción que se han venido ventilando y son protagonizados por quienes se daban golpes de pecho y juraban ser diferentes.

“Además de la afectación al erario, la corrupción representa riesgos concretos para la seguridad de las y los mexicanos, frecuentemente nos encontramos con obras de nula calidad, muy por debajo de los estándares oficiales, esto debido a que del total de recursos asignados para su realización al menos el 50 por ciento se fugan en los llamados moches o diezmos”.

La candidata recordó que el 63 por ciento de los empresarios en México considera la corrupción como parte de la cultura de los negocios debido a las condicionantes que les son establecidas por funcionarios en turno, a tal punto, que la mitad de las empresas reconocen haber pagado sobornos para poder acceder a contratos públicos según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

“Por eso trabajaremos para acabar con la simulación, arrastrando el lápiz y generando los consensos necesarios para garantizar en la legislación mecanismos legales de fiscalización en tiempo real de las obras públicas en nuestro país, y con ello garantizar la aplicación total de los recursos etiquetados y la calidad de las obras planeadas”.

Además de que lucharán unidos con su compañero de fórmula Beto Lucatero para recuperar los programas sociales que fueron eliminados por la Federación y hoy hacen tanta falta.

Tras recibir muestras de apoyo los candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón por México, Araceli Saucedo y Beto Lucatero, afirmaron que desde el Senado de la República los michoacanos tendrán aliados que defenderán los derechos y causas de todas y todos.