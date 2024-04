Apostará Torres Piña por campaña de propuestas

Morelia, Michoacán, a 15 de abril del 2024.- El candidato a la presidencia municipal de Morelia por la coalición Sigamos Haciendo Historia (MORENA-PT-PVEM), Carlos Torres Piña, señaló que procurará llevar una campaña de propuestas y contraste de ideas.

En entrevista con medios de comunicación posterior al arranque de su campaña electoral, el candidato de la Cuarta Transformación enfatizó que lo anterior se logrará a través de debates, por lo que aseguró que no habrá descalificaciones de parte suya hacia sus contrincantes.

"Nosotros seremos muy propositivos, nos interesará por supuesto contrastar con debates, a los debates que nos inviten nosotros vamos a participar porque queremos discutir las ideas, queremos que la ciudadanía conozca del contraste de opiniones, de planteamientos, y de propuestas que tenemos para Morelia", dijo.

Torres Piña enfatizó que de parte de la coalición que él abandera habrá propuestas y planteamientos de ideas, lo que permitirá generar una plataforma para que la ciudadanía conozca sus propuestas.

Insistió que realizará su campaña sin necesidad de requerir seguridad personal, pues sostuvo que no ha tenido problemáticas o recibido amenazas. "No, nunca he tenido problemas yo, ni manifestaciones de alguna agresión en lo absoluto, y vamos a seguir igual como lo manifestamos con ustedes, recorriendo la ciudad a ras de tierra", declaró.