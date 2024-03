AMLO reta a Salinas Pliego a que presente pruebas sobre supuesta corrupción del SAT

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 20 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador retó al empresario Ricardo Salinas Pliego a que presente pruebas de que el Servicio de Atención Tributaria (SAT) extorsiona a los empresarios, como declaró y dijo que, de ser cierto, su gobierno actuará.

“No es nada, nada personal, que se entienda. Con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o piensa que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas y si presenta las pruebas, actuamos”, aseguró el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reiteró que su administración hizo el compromiso de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo y volvió a pedir al dueño de TV Azteca que presente las pruebas de la presunta corrupción.

“Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas del Bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Que presente las pruebas”, aseveró el presidente López Obrador.

Por otra parte, dio a conocer que se harán públicos todos los documentos que muestran el adeudo que tienen las empresas de Ricardo Salinas Pliego, a fin de que la población en general y especialistas fiscales y abogados revisen los documentos.