AMLO acusa que hay quienes buscan inculcar miedo de cara a las elecciones

Ciudad de México, 5 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que existen personas que buscan generar un ambiente de pánico con el tema de inseguridad y violencia de cara a las elecciones a celebrarse el próximo domingo 2 de junio en México.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia matutina, López Obrador dejó en claro que la gente en México “está muy tranquila, muy segura y feliz”.

“Es un asunto de publicistas y por la temporada, como hay elecciones hay pues participantes que quieren sacar raja con algún tema y buscan generar miedo, temor, magnifican los problemas que desde luego existen de inseguridad, todo esto es parte de la circunstancias”, señaló.

“Lo que puedo comentar es de que la gente está muy tranquila, muy segura y diría feliz, así lo demuestra la encuesta del Inegi, el pueblo de México es feliz, muy feliz, y no hay este ambiente que quieren posicionar con propósitos políticos electorales”, agregó.

“La verdad es que están muy despistados los estrategas, porque esto no les ayuda en nada, esa es mi opinión, no es por ahí”, recomendó.

En ese sentido, el mandatario mexicano aseguró que si se le brinda protección a los candidatos que participarán en las elecciones, no obstante, advirtió que hay que estar atentos a lo que ocurra, ya que a sus adversarios “les convendría” que hubiese desgracias.

“Todo esto acerca de la violencia y demás, claro que estamos nosotros buscando ayudar, proteger a todos, es nuestra responsabilidad, ¿pero a quién le convendría que hubiesen desgracias? Hay que estar pendientes”, declaró.

“Decirles también, si tienen pensado manejar esas estrategias nefastas, dañinas, pues que no van a lograr nada, nada, lo que hay que hacer en campaña es visitar todos los pueblos y presentar propuestas, convencer, persuadir, argumentar, no simular, no mentir, además eso es pecado social”, dijo a sus adversarios.