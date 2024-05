Agustín Dorantes llama al voto útil para Xóchitl Gálvez

Querétaro, Querétaro, a 27 de mayo de 2024.- Agustín Dorantes Lámbarri, candidato al Senado de la República por la Coalición de Fuerza y Corazón por México llamó a las y los ciudadanos que no coinciden con las ideas y filosofía de lo denominado cómo la Cuarta Transformación, a que voten por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz.



“Yo creo que hoy es importante que todos los que no coincidan con la visión de la inseguridad de él, la falta de inversión para atender y fortalecer la profesionalización policial, los que creen que en materia de salud no se están haciendo las cosas correctas, no estamos invirtiendo lo suficiente y no estamos invirtiendo bien, todos los que no creemos que vamos por el camino correcto, debemos de apostar por Xochitl Galvez, hay que hacer efectivo el voto útil”.



Consideró que se tiene una contienda presidencial pareja, dónde se espera que el voto de los ciudadanos se de en favor de Gálvez Ruiz, destacó que hace unas semanas en las movilizaciones de la Marea Rosa se pudo ver el apoyo que se tiene a la candidata “Xóchitl Gálvez vendrá al estado de Querétaro este martes, específicamente al municipio de San Juan del Río, mencionó que es importante está visita de la abanderada para que se ese modo los queretanos tengan presenten el votar por ella y los demás candidatos este 2 de junio; refirió el candidato al Senado que la estarán acompañando”.



Reiteró que no es un momento para dividir el voto, sino para que la oposición y ciudadanía sean un frente unido para un cambio de pronóstico en el resultado, que todo parece indicar que Claudia Sheinbaum Pardo lleva la ventaja de manera significativa.