Álvarez Máynez promete gobernar para las infancias y los jóvenes

Cuernavaca, Morelos, 07 de marzo de 2024.- Jorge Álvarez Máynez prometió durante su visita a la Universidad del Valle, en Cuernavaca, Morenos, que de ganar las próximas elecciones de junio, gobernará para las infancias y los jóvenes, sin miras al pasado.

“Yo no quiero discutir si era mejor el México de Luis Echeverría, con el que se identifica mucho este gobierno; el de López Portillo, con el que se identifica mucho este gobierno, o con el de Peña Nieto, o el de Calderón, porque me parece que México merece mucho más, que tiene derecho a imaginarse un futuro distinto al que hemos tenido”, expresó.

Al mismo tiempo, dijo que el problema que hay actualmente es que los políticos no ven hacia el futuro y las próximas generaciones, dijo que los gobiernos no invierten en las niñas y niños, haciendo énfasis en que estos no pueden votar. Y dijo: “las personas tenemos para ellos rostro de voto, valemos porque votamos”.

Por ello, el emecista aseguró que uno de sus objetivos es mejorar el país para las futuras generaciones, quienes han sido olvidadas por los gobernantes, así también, agregó que su proyecto de país se compone, en su mayoría, por propuestas para un futuro sustentable, seguro, con programas sociales que beneficien de forma integral a as infancias desde su nacimiento y hasta que alcancen el nivel de estudios superiores.

Finalmente, dijo que la visita a las universidades no se realizan para que voten por él, sino para que conozcan sus propuestas y su trabajo, y lo comparen con el de las candidatas de “la vieja política”.