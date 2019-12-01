Zoológico de Morelia recibe a zorro gris rescatado por Profepa

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- El Parque Zoológico Benito Juárez recibió un ejemplar de zorro gris que fue rescatado en un domicilio de la colonia Peña Blanca, en Morelia, gracias a la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El rescate se logró gracias a un reporte ciudadano. Tras la denuncia, el personal de la Profepa acudió al inmueble, aseguró al ejemplar y lo trasladó al Zoológico de Morelia, donde ya recibe resguardo, rehabilitación y atención médica especializada.

Se trata de un macho de aproximadamente tres meses de edad, con un peso de 840 gramos. Durante su valoración médica inicial se detectó que presenta baja condición corporal, ectoparásitos y un cuadro de deshidratación, por lo que permanecerá bajo observación del equipo veterinario del parque. El pronóstico es reservado y la evolución dependerá de la respuesta al tratamiento, así como de los cuidados que reciba en los próximos días.

El zoológico reiteró su compromiso con la conservación y el bienestar de la fauna silvestre, colaborando de manera permanente con las autoridades ambientales en la atención y rehabilitación de ejemplares rescatados, asegurados o decomisados.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la captura o alimentación de animales silvestres en caso de encontrarlos. Estas acciones pueden causarles estrés, alterar su comportamiento natural o representar un riesgo para las personas por mordeduras y transmisión de enfermedades.

En caso de que el ejemplar se encuentre lesionado, en peligro o represente un riesgo para la población, se recomienda reportarlo de inmediato a las autoridades competentes para que personal especializado pueda intervenir y garantizar tanto la seguridad del animal como de la ciudadanía.