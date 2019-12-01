"Zona Fest", un motor para la economía local de Querétaro: Felifer Macías 

Querétaro, Querétaro, a 20 de julio de 2026.- Tras la conclusión de las actividades del Zona Fest, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, destacó que el principal logro de este encuentro fue democratizar la experiencia mundialista y acercarla a todas las familias queretanas con un estándar de calidad internacional.

Señaló que, además de ofrecer un espacio de entretenimiento de primer nivel a precios accesibles, incluyendo la presentación de diversos artistas, el evento funcionó como un motor para la economía local al dar prioridad a comerciantes, emprendedores del municipio y asociaciones civiles que buscan recaudar fondos para causas sociales.

"El espíritu de este evento fue hacer accesible a la gente una experiencia mundialista a la que no era fácil acceder. Cualquier persona que vino vivió una experiencia de primer nivel, como en cualquier parte de Estados Unidos, Canadá o México donde se realizaron los Fan Fest oficiales".

Respecto a las cifras finales de inversión municipal y la derrama económica generada tanto al interior como en los alrededores del recinto, el munícipe adelantó que el balance preciso se dará a conocer en el transcurso de esta semana, una vez completado el cierre administrativo de todas las actividades.

Con el cierre del Zona Fest, la administración municipal alista los detalles para su siguiente gran evento: el Festival de Aniversario de la Ciudad, con el cual buscarán mantener el ritmo de actividad cultural, turística y económica en la capital.