Zitácuaro impulsa su gastronomía con la Tradicional Feria del Mole de Coatepec de Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 16:54:46

Zitácuaro, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Con una muestra de tradición, sabor y gastronomía regional, se llevó a cabo la Tradicional Feria del Mole de Coatepec de Morelos, donde 23 participantes presentaron sus mejores recetas en las categorías de mole rojo y mole verde.

Durante la inauguración, el presidente municipal Antonio Ixtláhuac destacó la calidad de la cocina de Zitácuaro y particularmente la de Coatepec de Morelos, al señalar que el mole elaborado en esta tenencia cuenta con las características necesarias para alcanzar reconocimiento más allá del ámbito regional.

“Aquí en Zitácuaro se cocina muy bien, se cocina muy rico, y sobre todo en Coatepec de Morelos tenemos un mole de presencia nacional”, expresó el presidente municipal al reconocer el esfuerzo de las cocineras por conservar esta tradición.

Toño Ixtláhuac señaló que la gastronomía local debe ser promovida y difundida como parte de la identidad del municipio y destacó que, además del pan, los pambazos y el pozole, el mole de Coatepec de Morelos constituye uno de los referentes de la cocina tradicional de Zitácuaro.

Por su parte, María Elena Valdez Rivera, jefa de tenencia de Coatepec de Morelos y anfitriona de la feria, dio la bienvenida a las participantes y destacó la respuesta de la comunidad. Asimismo, reconoció el respaldo del Ayuntamiento de Zitácuaro para fortalecer el concurso y establecer una premiación económica.

María Maya Alcántara obtuvo el primer lugar en las categorías de mole rojo y mole verde; Gabina Álvarez Zepeda consiguió el segundo lugar en ambas categorías; mientras que Jessica Nayeli Rubio Blancas obtuvo el tercer lugar en mole verde.

La Feria del Mole de Coatepec de Morelos fortalece la preservación y promoción de las tradiciones culinarias de esta tenencia y contribuye a proyectar la gastronomía de Zitácuaro como parte de su identidad, herencia y riqueza cultural.