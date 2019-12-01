Zitácuaro impulsa su gastronomía con la Tradicional Feria del Mole de Coatepec de Morelos

Zitácuaro impulsa su gastronomía con la Tradicional Feria del Mole de Coatepec de Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 16:54:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Con una muestra de tradición, sabor y gastronomía regional, se llevó a cabo la Tradicional Feria del Mole de Coatepec de Morelos, donde 23 participantes presentaron sus mejores recetas en las categorías de mole rojo y mole verde.

Durante la inauguración, el presidente municipal Antonio Ixtláhuac destacó la calidad de la cocina de Zitácuaro y particularmente la de Coatepec de Morelos, al señalar que el mole elaborado en esta tenencia cuenta con las características necesarias para alcanzar reconocimiento más allá del ámbito regional.

“Aquí en Zitácuaro se cocina muy bien, se cocina muy rico, y sobre todo en Coatepec de Morelos tenemos un mole de presencia nacional”, expresó el presidente municipal al reconocer el esfuerzo de las cocineras por conservar esta tradición.

Toño Ixtláhuac señaló que la gastronomía local debe ser promovida y difundida como parte de la identidad del municipio y destacó que, además del pan, los pambazos y el pozole, el mole de Coatepec de Morelos constituye uno de los referentes de la cocina tradicional de Zitácuaro.

Por su parte, María Elena Valdez Rivera, jefa de tenencia de Coatepec de Morelos y anfitriona de la feria, dio la bienvenida a las participantes y destacó la respuesta de la comunidad. Asimismo, reconoció el respaldo del Ayuntamiento de Zitácuaro para fortalecer el concurso y establecer una premiación económica.

María Maya Alcántara obtuvo el primer lugar en las categorías de mole rojo y mole verde; Gabina Álvarez Zepeda consiguió el segundo lugar en ambas categorías; mientras que Jessica Nayeli Rubio Blancas obtuvo el tercer lugar en mole verde.

La Feria del Mole de Coatepec de Morelos fortalece la preservación y promoción de las tradiciones culinarias de esta tenencia y contribuye a proyectar la gastronomía de Zitácuaro como parte de su identidad, herencia y riqueza cultural.

Más información de la categoria
Detienen a hombre tras operativo de seguridad en Apatzingán
Localizan sin vida a un joven en la Tenencia Morelos de Morelia
¡Lo logramos!, celebra Vero Parra sentencia de 40 años de cárcel contra su agresor
Privan de la vida a joven en la colonia Lomas del Tecnológico de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Pasará toda la vida tras las rejas: Experiodista Alejandro N., consentido de Silvano Aureoles, recibe 40 años de prisión por abusar a su exhijastra cuando era niña
Sheinbaum asegura que la derecha internacional "sí quiere intervenir" en México
Sheinbaum arranca tercer año de gobierno con aprobación superior al 70%
Vinculan a proceso a "Los Cuates", por ataque en secundaria de Torreón que dejó al menos un muerto