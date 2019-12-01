Zacapu se llena de tradición y color con el Gran Desfile de Catrinas y el 1er Festival del Pan de Muerto y Chocolate

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 18:31:18

Zacapu, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal que encabeza Mónica Valdez Pulido, invita a todas las familias zacapenses y visitantes de distintas regiones del estado y del país a vivir la magia del Día de Muertos en Zacapu, una de las celebraciones más entrañables y representativas de nuestra cultura mexicana.

Este 31 de octubre, las calles se llenarán de color y tradición con el Gran Desfile de Catrinas y Catrines, que recorrerá la Avenida Morelos hasta llegar a la Plaza Cívica Morelos, donde se inaugurará el Altar Monumental de Muertos y dará inicio el Primer Festival del Pan de Muerto y Chocolate.

Durante estos días, propios y turistas podrán disfrutar de una gran variedad de actividades culturales, artísticas y gastronómicas, en un ambiente de convivencia, respeto y armonía que enaltece nuestras raíces.

La presidenta municipal, Mónica Valdez Pulido, destacó que el Día de Muertos es una de las tradiciones más significativas para las y los mexicanos, y Zacapu lo vive con orgullo y devoción.

“En el espejo sagrado de nuestra Laguna de Zacapu se refleja la Catrina, símbolo de nuestra tradición más viva. Entre velas, flores y pan de muerto, recordamos a quienes partieron, pero siguen presentes en nuestra memoria y corazón”.

Asimismo, la alcaldesa aseguró que durante estas festividades se implementará un operativo especial de seguridad y vialidad con el apoyo de las distintas corporaciones municipales y estatales, para garantizar la tranquilidad de las familias y visitantes.

Las calles, mercados y plazas del municipio ya se encuentran adornadas con flores, velas y altares que evocan el espíritu de esta celebración ancestral. Los comercios locales también se suman ofreciendo calaveritas, veladoras, flores y artesanías, elementos que mantienen viva la esencia del Día de Muertos.

“Invitamos a todas y todos a venir a Zacapu, a disfrutar de nuestras tradiciones, a probar nuestro pan de muerto, nuestro chocolate caliente, y a compartir juntos la magia de esta fecha tan especial”, agregó la presidenta municipal.